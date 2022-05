Jacobina registra tremor de terra e moradores relatam sentir abalo

Um tremor de terra, de magnitude preliminar de 2.1 mR, foi registrado na região do município de Jacobina, no norte da Bahia, nesta quinta-feira (5). A atividade foi detectada pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Diversos moradores da localidade de Jabotibaca, também no município de Jacobina, relataram sentir o tremor de terra que ocorreu por volta das 8h.

O último evento registrado e divulgado pelo LabSis/UFRN no município ocorreu no dia 25 de abril. O evento, que também foi sentido pela população da região, teve sua magnitude preliminar calculada em 2.5 mR.