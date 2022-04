Jadson desfalca o Vitória na estreia da Série C do Brasileiro

Geninho ganhou uma dor de cabeça extra às vésperas da estreia do Vitória na Série C do Brasileiro. Capitão e camisa 10 do time, Jadson está fora do jogo contra o Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém. O meia sentiu dor na lombar durante toda a semana, chegou a ser poupado de parte de um dos treinamentos e foi vetado pelos médicos do clube nesta quinta-feira (7), antes da viagem para a capital paraense.

Essa é a primeira vez na temporada que Jadson vai desfalcar o Vitória. O jogador de 38 anos esteve em campo nos 11 jogos disputados pelo Leão nesta temporada, 10 deles como titular. Marcou dois gols, ambos de pênalti.

Diante do Glória-RS, pela Copa do Brasil, na estreia de Geninho no comando do Vitória, o meio-campo foi formado por Alan Santos, Eduardo e Jadson. Na ocasião, João Pedro tinha sido diagnosticado com covid-19 e precisou ser afastado. Recuperado, o volante está confirmado entre os titulares. Alan Santos, que voltaria para o banco de reservas, agora pode ser mantido no time, só que na função de segundo homem de meio-campo. Nesse caso, Eduardo jogaria mais avançado, como principal armador.

Outra possibilidade é escalar Alan Pedro no lugar de Jadson. Ele é a única opção de meia disponível. Apesar de nunca ter vestido a camisa principal do Vitória, o meia de 19 anos estreou como profissional em março do ano passado, quando foi emprestado ao ABC. Pelo clube potiguar, disputou 28 partidas, entre estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. De agosto a dezembro, por sua vez, entrou em campo 12 vezes com a equipe sub-20 do Leão.

Gabriel Santiago, em fase de transição e aprimoramento físico, e Ruan Nascimento, com um edema muscular na coxa, não são opções. O elenco do Vitória finalizou a preparação em Salvador na manhã desta quinta-feira, na Toca do Leão. A delegação, com 20 atletas, viaja à tarde e chega a Belém à noite. O último treinamento antes do jogo será realizado na capital paraense, no estádio da Curuzu, cedido pelo Paysandu.

Uma possível formação do Vitória diante do Remo teria: Lucas Arcanjo, Carlos, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, João Pedro, Alan Santos (Alan Pedro), Eduardo e Salomão; Roberto e Dinei.