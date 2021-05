Jaguatirica e outros animais são soltos em reserva entre Itanagra e Entre Rios

Um tanto arredia, a jaguatirica (Leopardus pardalis) não parecia muito à vontade dentro da caixa de madeira em que foi levada até o coração da floresta, para ser finalmente devolvida à natureza, na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra. Ela foi um entre vários animais selvagens levados pela equipe de Segurança Patrimonial da Bracell Bahia para serem posts em liberdade na reserva que fica entre municípios de Itanagra e Entre Rios este mês.

Mas o receio da jaguatirica logo se transformou em satisfação, e o felino foi inserido com tranquilidade ao novo lar, como afirma o biólogo Igor Macedo, especialista em meio ambiente da Bracell. Ele conta ainda que a jaguatirica foi resgatada na região da cidade de Valença, gravemente ferida, com dificuldade até mesmo para se manter de pé. Após reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), ela reconquistou habilidades de caça, voltou a andar normalmente e foi devolvida à natureza pesando 9 kg – dois a mais do que quando chegou.

No mesmo dia, além do felino, também ganharam um novo lar 10 jiboias (Boa constrictor), cinco sariguês-de-orelha-branca (Diselphis albiventris), três jararacas (Botrhops sp.), dois iguanas (Iguana iguana), duas cascavéis (Crotalus durissus), uma boipeva (Xenodon sp.), uma sucuri (Eunectes murinus), uma cobra d’água (Erytrolamprus miliaris) e uma coruja murucututu (Pulsatrix Perspicillata). Os animais também foram recuperados no Cetas e transferidos para a RPPN Lontra por técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A reserva ambiental da Bracell, localizada nos municípios de Entre Rios e Itanagra, na Bahia, é cadastrada como Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas), por sua extensão – 1.377 hectares – e condições de sobrevivência das espécies, em harmonia com outras centenas já existentes no local. A operação teve o apoio das equipes de Meio Ambiente e Certificações, Segurança Patrimonial e Comunicação da Bracell, que faz parte do grupo RGE, que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais.

