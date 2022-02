Jaida Benjamin, da série 'Reunião de Família', está desaparecida

Jaida Benjamin, de 27 anos, está desaparecida desde sábado, 19. Conhecida por seu papel como Kelly, em Reunião de Família, série da Netflix, a atriz teve seu desaparecimento noticiado nas redes sociais e na imprensa internacional.



Segundo informações do site Deadline, o Departamento de Polícia de Los Angeles comunicou que Jaida foi vista pela última vez em Los Angeles, nas proximidades da Tujunga Avenue e Ventura Boulevard.



Sem conseguir contato com a filha desde sábado, a mãe da atriz, Jocinda Benjamin, pediu ajuda em uma publicação no Instagram. "Nunca pensei que teria que fazer esse tipo de post. Meu bebê está desaparecido. Por favor, me ajudem a encontrá-la. Não consigo respirar", desabafou.



Além de Reunião de Família, Jaida atuou em filmes como Daddy, Murder in the Vineyard e Jogada de Rei.



Esse é o segundo caso de desaparecimento de uma atriz em Los Angeles no mês de fevereiro. Na semana passada, a atriz Lindsey Pearlman, de Empire, também foi reportada como desaparecida e foi encontrada morta dias depois.