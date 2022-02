Jair Bolsonaro chama nordestinos de 'pau de arara' e erra origem de Padre Cícero

Em live realizada no final dessa quinta-feira (3), Jair Bolsonaro (PL) se referiu a assessores nordestinos como "pau de arara". O termo é considerado um pejorativo, utilizado contra pessoas do Nordeste. Ele faz referência a uma modalidade de transporte irregular de pessoas.

Durante a transmissão, o presidente questionou assessores sobre qual é a cidade e estado de origem de Padre Cícero. Diante da demora, reclamou dos seus auxiliares e utilizou o termo para se referir aos funcionários de origem nordestina.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá? (silêncio) Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? (mais silêncio). Juazeiro do Norte. Parabéns aí. Ceará, desculpa aí, Ceará", disse o presidente.

Padre Cícero faleceu em 1934, em Juazeiro do Norte, Ceará. Ele é reverenciado como santo no Nordeste por causa de suposto milagre. Ele nasceu na cidade do Crato.