Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, na manhã desta terça-feira (24), que o Brasil sofreu "ataques sensacionalistas por grande parte da mídia internacional" em relação à Amazônia. Ele disse ainda que é uma "falácia" afirmar que a floresta é patrimônio da humanidade.

"Problemas qualquer pais os tem, contudo os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso senso patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como falam os cientistas, afirmar que ela é o pulmão do mundo", falou o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que seu governo tem compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil. "Meu governo tem compromisso solene com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável em beneficio do Brasil."

O mandatário brasileiro disse também que o Brasil é um dos países que mais protegem o meio ambiente e que fenômenos naturais favorem as queimadas no país.

"Somos um dos países que mais protegem o meio ambiente. Acontece que nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas", falou.

O presidente citou, ainda, a Venezuela como exemplo a não ser seguido pelo Brasil. "Outrora democrática, hoje nossos vizinhos venezuelanos experimentam a crueldade do socialismo" que, de acordo com ele, é mantido por agentes do regime cubano que controlam a sociedade local, acrescentando que a história mostra esses agentes infiltrados.

Sobre a situação na Venezuela, Bolsonaro ainda citou que o Brasil trabalha com os Estados Unidos para restabelecer a democracia em solo venezuelano. Finalizando o bloco sobre socialismo de sua fala, o presidente ainda afirmou que o Foro de São Paulo, "organização criminosa criada por Fidel (Castro, ex-presidente de Cuba), Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil) e Chávez (Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela)", precisa ser combatido.

EUA

Jair Bolsonaro chegou na segunda-feira (23) a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia. Logo após pousar no Aeroporto JFK, ele foi para o hotel onde ficou hospedado.

Bolsonaro chega a Nova York para Assembleia da ONU (Foto: Palácio do Planalto)