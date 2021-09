Jair Renan provoca CPI em loja de armas; senador pede convocação

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jair Renan Bolsonaro visitou uma loja de armas de um amigo e fez uma provocação à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19. “Alô CPI”, escreveu ele enquanto mostrava pistolas na gravação.

Nesta segunda-feira (20), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou requerimento pedindo a convocação do filho ‘04’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), à Comissão. Ele solicita esclarecimentos sobre o vínculo de Jair Renan com o lobista Marconny Faria.

“Apresentei requerimento para convocar o senhor Jair Renan, para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos”, publicou no Twitter.

Apresentei requerimento para convocar o senhor Jair Renan, para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos. pic.twitter.com/eOJrqx06Bi — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 20, 2021

Na semana passada, o suposto lobista Marconny Albernaz de Faria prestou depoimento na CPI, confirmando sua relação com Jair Renan. Segundo relato de Marconny, eles se conheceram através de amigos em comum, e teria ajudado o ‘04’ a "criar uma empresa de influencer", além de apresentá-lo a um colega tributarista que poderia dar o suporte necessário.

Após o relato, a mãe de Jair Renan e ex-esposa do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle, foi convocada pelos parlamentares.