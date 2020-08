'Jamais menti sobre meu teste', diz Carla Zambelli, após novo boletim

A deputada federal Carla Zambelli (PSC-SP) afirmou na noite da sexta-feira (28) que "jamais mentiu" sobre ter covid-19. Depois de divulgar estar com a doença e dizer que fazia uso da hidroxicloroquina, a deputada teve novo boletim médico divulgado afirmando que ela não teve covid-19, e sim um quadro de endometriose profunda.

Carla afirmou que o primeiro resultado do teste que fez havia dado positivo. "1 - Sim, o meu primeiro teste da covid-19 deu positivo. Mas, hoje, confirmou-se que era um falso positivo. 2 - Nunca deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo", escreveu, nas redes sociais. "Eu jamais menti sobre o meu teste", completou.

A parlamentar afirmou no último dia 19 que estava com a covid-19. Aravés da assessoria, disse que mudara de hospital para ter a possibilidade de tratar a doença com a hidroxicloroquina, medicamento de eficácia não comprovada contra a doença.

Ela chegou a compartilhar um post no Instagram falando da doença. Disse também que estava sem sintomas e seguiria o isolamento social, cumprindo sua agenda de maneira virtual.

Ontem à noite, o hospital em que Carla estava divulgou novo boletim afirmando que ela não tinha a covid-19.

"A deputada federal Carla Zambelli foi ao DFStar nesta sexta-feira para uma consulta de rotina. Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela covid-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune. Foi feito o diagnóstico de endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem, em acompanhamento ambulatorial", dizia o texto.

A deputada recebeu alta na tarde da quarta.