Janeiro do Shopping Center Lapa terá Saldão de Natal e Programação de Férias; Confira

Pra quem pensa que as promoções natalinas acabaram depois do dia 25, se enganou pois o Shopping Center Lapa anunciou o Saldão de Natal, que acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro, com descontos em todas as lojas. Lojas de moda feminina, masculina e infantil, além de joias, acessórios, beleza, perfumaria, calçados, mesa, cama e banho, casa e decoração, eletro e eletroeletrônicos, oferecerão condições especiais para impulsionar as vendas, e ao mesmo tempo dar uma força para o cliente começar o ano economizando.

De acordo com a gerente de marketing do Center Lapa, Ivanir Mattos a expectativa da administração do shopping e dos lojistas é de grande movimento e promoções imperdíveis. “Passado o período das vendas do Natal, o Saldão vem para oferecer produtos com preços imperdíveis para os nossos visitantes. Os lojistas já se preparam para as promoções e as expectativas para o início de janeiro são as melhores”, comenta Ivanir.

Programação especial de férias vai agitar a garotada durante o mês de janeiro no Center Lapa. (Imagem: Divulgação)

Programação de Férias

Além do Saldão de Natal, o Center Lapa preparou uma programação especial para os clientes durante todo o mês de janeiro. A tradicional campanha de Férias do shopping nesse ano conta com um parque de diversões com piscina de bolinhas, pula-pula, oficinas, cineminha e animadores para divertir as crianças. Segundo Ivanir, o espaço estará à disposição dos pequenos clientes durante todo o horário de funcionamento do shopping. “O parque estará funcionando de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e sábado das 9h às 20h, na praça de eventos L1, entre os dias 04 a 29 de janeiro”, explica. “Aproveitamos para promover uma ação social, e o acesso ao parquinho será trocado por 1kg de alimento não perecível, e as doações serão destinadas às vítimas das chuvas no Sul da Bahia”, completa.

Saldão de Natal

Período: Entre 05 e 08 de janeiro.

Onde: Todas as lojas do Shopping Center Lapa

Programação de Férias

Período: Entre 04 e 29 de janeiro.

Onde: Praça de Eventos L1 do Shopping Center Lapa