Janela de prédio da 'Folha de S. Paulo' é atingida por projétil

O prédio da "Folha de S. Paulo", no Centro da capital paulista, foi atingido por um projétil na noite desta quarta-feira (6). O crime é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o jornal, o projétil atingiu e perfurou uma das janelas da redação, no quarto andar do prédio, por volta das 22h30. O estampido foi ouvido por jornalistas que estavam no lugar, mas ninguém ficou ferido.

Técnicos responsáveis pela perícia devem ir ao prédio do jornal para dar sequência à apuração, após policiais irem ao local no início da tarde desta quinta-feira (7). O boletim de ocorrência foi registrado por advogados do jornal.

Segundo o delegado-titular Severino Pereira Vasconcelos disse à Folha, "o estampido ouvido pelas testemunhas indica que o projétil possa ter saído de uma arma de cartucho".

Não há prazo para conclusão das investigações.