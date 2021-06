Jany inaugura fase da carreira com single 'Ficou Perdido'

A cantora e compositora soteropolitana JANY lançou no dia 25 de abril o seu primeiro single ‘Ficou Perdido’, que fala sobre o final de um relacionamento amoroso mas que se estende aos ciclos da vida em geral. Está disponível nas principais plataformas digitais e chegou acompanhado de um videoclipe em seu canal do YouTube.

A canção é uma composição da artista com um antigo parceiro da banda Misen Scene, Adewale - ele passou a melodia e ela colocou a letra. A música ficou guardada desde 2009 e foi a escolhida para a estreia de Jany no mundo do streaming, além de abrir alas para o EP que está chegando. A produção musical é de Vicente Fonseca e foi gravada no Estúdio do Beco.

“Esse projeto é importante para mim pois é com ele que eu busco consolidar o reinício da minha carreira como compositora e cantora de rock, que é a minha vertente e a forma que eu sempre pensei em passar a minha verdade para as pessoas e consigo me expressar melhor. Enfatizar que é possível sim, mesmo diante de tantos percalços, a gente se reinventar, se afirmar e reafirmar", diz a cantora.

Jany é contra a tese de que o rock já morreu, e diz que, por ela, o gênero continua vivo e pulsante. "Vindo da periferia de onde eu vim, de Cajazeiras, tudo foi muito mais difícil e contramaré, mas essa trajetória me proporcionou ter visão de onde eu gostaria de chegar e estar, como mulher à frente de uma banda de rock em Salvador”, aponta.

Além de cantora e compositora, Jany é fonoaudióloga. Segundo a artista, desde criança tinha vontade de cantar e recebeu as primeiras oportunidades de se apresentar. No ano passado, iniciou o projeto Girl Rock Power, com repertório composto por músicas que marcaram época na voz de cantoras do rock, pop e mpb, bandas de vocal feminino, compositoras e intérpretes. Com Ficou Perdido, ela coloca no mundo os trabalhos do seu primeiro Ep solo. Assista logo abaixo:

O clipe foi gravado de forma colaborativa, uma parte da Casa Charriot, um local dedicado à arte e no Hostel Banco dos Ingleses, hospedagem numa casa estilo colonial no coração do Campo Grande e vista para a Gamboa. A produção, o roteiro e figurino foi pensado pela própria Jany, a make por Renata Mendes. A direção, fotografia e edição ficou por conta de Leonardo Monteiro e assistência de filmagem por Rafael Melo.