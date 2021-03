Jardim de Alah ganha totens de higienização e terá distribuição de máscaras

Quem não abre mão da prática de atividades físicas no Jardim de Alah, notará uma diferença no local. A prefeitura instalou no início do calçadão totens de higienização, para estimular que quem vai correr ou caminhar pelo local higienize as mãos com água e sabão antes de entrar na pista.

Ao todo, serão disponibilizados seis equipamentos, com capacidade de 150 litros de água e 50 litros de sabão. Além disso, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estarão sempre nos portais de controle de acesso para distribuir máscaras e álcool em gel. As medidas foram avaliadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa).

“Esses totens servem para que as pessoas possam higienizar as mãos antes e depois das atividades físicas. Todo esse esforço tem como objetivo evitar a proliferação do coronavírus nesse momento”, explicou o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.

De acordo com as autoridades sanitárias, a higienização das mãos é considerada uma das mais simples e eficientes práticas de prevenção ao coronavírus. Além disso, quem quiser acessar o calçadão terá que fazer o uso obrigatório de máscara facial, para evitar a transmissão do vírus.