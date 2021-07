Jatinho milionário é leiloado pela Receita Federal em Salvador

O próximo leilão virtual da Alfândega da Receita Federal em Salvador dará a um dos vencedores o direito de voar. Isso porque um avião modelo Gulfstream G-IV está entre os itens que vão a leilão nessa quinta-feira (15).

A aeronave, com capacidade para até 16 pessoas, está na categoria de grandes jatos e foi fabricada em 1989. É movida por dois motores Rolls-Royce TAY 611-8, o que representa uma queima de combustível de 447 galões por hora. O lance mínimo é de R$ 7,5 milhões.

No entanto, para ficar com a aeronave é preciso mais do que dinheiro. De acordo com o edital da Receita, será exigida, no ato de liberação da Guia de Licitação para entrega, a apresentação de documentos e certificações junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que comprovem a possibilidade de uso, consumo ou comercialização da aeronave.

O jato que será leiloado pertencia a uma empresa de transporte aéreo com sede em Lauro de Freitas, na região metropolitana. A Receita não divulgou informações sobre horas de voos.

Em sites especializados como o Avbuyer, um modelo semelhante pode sair por até 20 milhões de dólares, ou um pouco mais de R$ 100 milhões. Outro destaque da aeronave é sua autonomia de voo (ou seja, quantos quilômetros consegue voar sem abastecer novamente), de 6.845 km - quase a distância entre Salvador e Nova Iorque.

Os interessados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, deverão apresentar suas propostas iniciais até as 18h dessa quarta (14), para se habilitarem à fase de lances, que será realizada na quinta (15). Todas as fases do leilão ocorrerão de forma eletrônica na página da Receita Federal, por meio da qual os licitantes poderão apresentar suas propostas e ofertar os lances no dia do leilão.

Aos interessados na disputa, o site da Receita já está aberto para as propostas.

Os modelos superiores da Gulfstream são queridinhos entre os milionários. Os empresários - e investigados pela Justiça - Joesley e Eike Batista tinham nas suas frotas aviões da Gulfstream. Ambos eram donos de jatos do modelo G550, de aproximadamente R$ 195 milhões.

Em 2019, o sertanejo Gusttavo Lima também adquiriu uma aeronave da Gulfstream, mas na ocasião, ele escolheu o modelo G100, que também é utilizado pela força aérea dos Estados Unidos. Na época, sites especializados em aviação apontavam que a aeronave do cantor havia custado R$ 180 milhões.

No leilão desta quinta, 15, também serão ofertados lotes para os não milionários, com videogames, equipamentos de som e bicicleta. O lance inicial mais barato é de R$ 9 mil em um lote com 3 mil unidades de Derma Roller, um aparelho utilizado em clínicas de estética. Nesse caso, é preciso ter o aval da Anvisa.

Outros lotes

No leilão do dia 15 também serão ofertados lotes para os não milionários. No total são 18 lotes abertos para propostas. Veja alguma das opções:

Lote com valor inicial de R$ 30 mil, com 32 itens, entre eles 12 videogames (entre PS4 e Xbox), 4 mesas de som, 4 câmeras fotográficas, filmadores, impressoras e smartwatch.

Lote com valor inicial de R$ 20 mil, com 9 smartwatch, 202 relógios de pulso de marcas diversas, roteador, 192 peças de vestuário para bebê da marca Carter's e instrumentos musicais, além de 10 travesseiros, 10 mochilas infantis e 10 capas de chuva plástica.

Lote com valor inicial de R$ 15 mil, com 3 Macbook Apple, 2 fones Apple Airpods, 3 tables Ipad, pendrive, cartão de memória e máquina de escrever elétrica.