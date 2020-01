Jean se apresenta ao Vitória, mas só vai estrear contra o Sport

Mais novo reforço do Vitória, o volante Jean chegou à Toca do Leão na tarde desta sexta-feira (24), um dia após ter sido oficialmente anunciado pelo clube. O atleta de 25 anos chega por empréstimo do Corinthians e atuou em 2019 pelo Botafogo.

Jean iniciou os exames médicos de rotina e vai se juntar ao grupo comandado por Geninho na segunda-feira. Se for regularizado a tempo, deve estrear apenas no sábado (1º), contra o Sport, em Recife, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

"Mais um grande desafio pela frente e mais uma oportunidade de dar o meu melhor sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe! Feliz pela escolha que fiz e motivado pelo projeto interessante de reestruturação que o Vitória me apresentou. Fazer parte disso será uma honra", publicou o volante em sua conta no Twitter.

Jean atuou as últimas quatro temporadas na Série A. Seu melhor momento foi pelo Vasco da Gama, em 2017, quando atuou em 34 partidas do torneio. Em 2018 e 2019 atuou pelo Botafogo. Foram oito partidas pelo clube carioca na edição do ano passado do Brasileiro.

O técnico Geninho elogiou a contratação: "Ele vem suprir uma vaguinha que tínhamos ali, e que hoje está coberta por um garoto (Guilherme Rend), que está bem. Um primeiro volante com características de marcação mais acentuada que Fernando (Neto), (Gerson) Magrão e Rodrigo (Andrade). Estamos tendo cuidado com as escolhas de quem trazemos, para errar o mínimo possível. Acredito que Jean vai nos ajudar".