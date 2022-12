Seja em qualquer ano! O look jeans total é um clássico e ainda é um combo versátil que funciona como base para muitas interpretações fashion. Dica de stylist: No visu as peças não precisam ter a mesma tonalidade e os jeans fazem um mix trendy mesmo com lavagens diferentes. Atrás de uma boa inspiração! Confere a campanha da Sommer (sommeroficial.com.br), na qual a bermuda desponta como uma das queridinhas da temporada





Glam e urbana

Contagem regressiva para a virada e você ainda não achou um acessório bafônico para a chegada do novo ano? Que tal apostar na pochete para fazer diferente e injetar uma dose de brilho extra na produção? Esse modelito da Renner (lojasrenner.com.br) é aquele achadinho certeiro. Custa R$ 99,9





Verde e sexy

O corpete é uma peça que tem invadido o mundo da moda. Para ser original e fugir dos modelitos pretos que reinam em todo lugar, vale eleger uma cor bem vibrante. Já pensou em fazer bonito com esse da Zara (zara.com)? Você leva para casa por R$ 179.

Old school

Um tênis com aquele shape retrô é uma boa ideia para quem quer bater muita perna no Verão com estilo. O Vixe amou o calçado da marca Rainha, com essa pegada, que se atualiza quando desponta na cor rosa. Onde achar? Lojas da Centauro (centauro.com.br). Preço: R$ 99,99.





Deu praia

Fim de ano combina com férias e muita praia, não é mesmo? Se a intenção é investir muitas vezes no banho de mar, então é hora de pensar em uma toalha bacaninha para ser eleita como fiel parceira desses rolés. Dá só uma espiadinha nesse modelo em veludo da M Martan (mmartan.com.br) que sai por R$ 199. Very cool!

A cara do Verão

Já descolou o biquíni para os dias mais quentes do ano? É, sem dúvidas, uma peça que não pode faltar no guarda-roupa das garotas espertas. Essa aposta da marca Hype Beachwear ganha estampa original e está à venda no e-commerce da O Q Vestir (oqvestir.com.br). Preço: R$ 218,8.