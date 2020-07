Jequié: casal é preso após saquear carga de produtos de beleza em caminhão que tombou

Um homem de 44 anos e uma mulher de 47 anos, que não tiveram a identidade reveladas, foram presos em flagrante após saquearem a carga de um caminhão de produtos de beleza tombado no Km 653 da BR 116, nas promiximidades de Jequié, no sudoeste da Bahia. A ação aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (15).

O flagrante ocorreu após a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receber uma denúncia de que particulares furtavam a carga de um caminhão que se encontrava acidentado, após tombar na via. Os agentes se deslocaram para o local e conseguiram interceptar duas pessoas que carregavam caixas com produtos de beleza diversos.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de furto que tem pena prevista de um a quatro anos de prisão. Em seguida, foram encaminhados com a mercadoria recuperada (dez caixas) para a Polícia Civil de Jequié.

De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidentes. Sua apropriação por populares é um crime previsto no Código Penal (CP). E quem compra produtos saqueados também comete crime.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.