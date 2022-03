Jequié: Jovem de 20 anos é encontrada morta em casa, com marcas de tiro

Uma jovem, Paula Graciele Vieira de Jesus, de 20 anos, foi encontrada morta dentro de sua própria casa na Rua Cidade de Fortaleza, no bairro Brasil Novo, no município de Jequié, na região sudoeste da Bahia. O caso aconteceu por volta de 16h da quinta-feira (3), segundo o Comando do Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO).

Os policiais foram informados de que havia um corpo na residência e, de acordo com a Polícia Civil, a encontraram com marcas de tiro. No imóvel, também havia porções de maconha.

O corpo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade, onde passou por exame de necropsia antes de ser liberado para os trâmites do sepultamento.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Jequié.