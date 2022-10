Jerônimo confirma ausência em debate da TV Bahia; ACM Neto será entrevistado

Jerônimo Rodrigues (PT) não irá participar do último debate do segundo turno realizado pela TV Bahia, a informação foi confirmada ao G1 pela assessoria do candidato, na noite desta quinta-feira (27). Mesmo com a ausência do petista, ACM Neto (União Brasil) será entrevistado por cerca de 30 minutos conforme estabelecido nas regras do debate.

A entrevista com o candidato ocorrerá hoje, a partir das 22h, após a novela "Travessia". Assim como no primeiro turno, a jornalista Graziela Azevedo, da TV Globo, participa do encontro.

A entrevista ao vivo terá transmissão pelo g1, na TV Bahia, no Globoplay e nas Rádios Bahia FM e Bahia FM Sul.