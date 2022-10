Jerônimo foge de todos os debates no 2º turno e deixa perguntas de ACM Neto sem respostas

Não houve debate naquele que seria o último encontro entre os candidatos ao governo da Bahia, ontem. Pela quarta vez nesse segundo turno, o candidato Jerônimo Rodrigues (PT) não compareceu, desta vez na TV Bahia. O petista não havia comparecido também nos realizados por TV Aratu, TV Itapuã e Band Bahia. O segundo turno das eleições 2022 ocorre neste domingo (30),

Assim, o candidato ACM Neto (União Brasil) foi sabatinado sozinho pela jornalista Graziela Azevedo, da TV Globo, por 30 minutos, conforme estabelecido nas regras do debate. “O candidato Jerônimo priorizou agenda no interior do estado”, disse Graziela, que enfatizou que as regras do debate foram assinadas pelas duas campanhas na última sexta-feira (21).

Antes da sabatina, no entanto, Neto teve direito a realizar duas perguntas que faria a Jerônimo, caso ele tivesse comparecido ao debate. Na primeira delas, Neto falou da extinção da Empresa Baiana de Desenvolvimento da Agropecuária (EBDA) e do fato da educação da Bahia ser a segunda pior do Brasil, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Com esse currículo, o senhor acha que tem condições de ser governador do estado?”, questionou. A segunda pergunta foi sobre o apoio do governo federal. Neto enfatizou que, caso eleito, terá diálogo seja com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou com Jair Bolsonaro (PL), candidatos à presidência no 2º turno, independentemente quem seja eleito. E que Jerônimo afirmou que Lula ajudará ele como presidente. “E caso [Lula] não seja [presidente], Jerônimo, como será?”, indagou Neto.

Na sua primeira resposta, ao ser questionado sobre suas primeiras ações caso seja eleito, o ex-prefeito de Salvador, primeiro criticou a ausência do adversário. “Isso é um desrespeito a você telespectador. O que ele [Jerônimo] tenta é esconder o passado dele”, disse Neto, citando as passagens do petista pela administração do município de Aiquara, pela secretaria de Agricultura e pela secretaria de Educação.



Sobre esta última, Neto afirmou que no início da pandemia, Jerônimo virou as costas para os estudantes. “Foi preciso a Defensoria Pública entrar na Justiça para que Jerônimo desse cestas básicas para os estudantes”, disse.

Nos bastidores, a estratégia de Jerônimo de não comparecer aos debates não era unanimidade na campanha petista. O candidato chegou a insinuar algumas vezes que compareceria ao debate na TV Bahia. No entanto, a ala do partido que defendia a ausência dele, com receio de Jerônimo mostrar despreparo, venceu a queda de braço com a ala que queria sua presença no último debate antes da eleição de domingo.

Segurança pública

Um dos grande enfoques da sabatina foi a questão da segurança pública na Bahia. “Nós vamos mudar inteiramente a gestão. Não é aceitável que a Bahia seja, mais uma vez, campeã nacional em assassinatos. Isso não são dados, não são números, é a vida dos baianos!“.



Neto enumerou ações como sobre compartilhamento de informações entre os órgãos e combate ao crime dentro dos presídios. O candidato disse que não é contrário às câmeras nos uniformes dos policiais, mas que, primeiro, é preciso organizar a polícia. “Antes, precisamos estruturar as polícias, dar remuneração digna aos policiais, equipar, dar apoio psicológico aos policiais”, explicou.

Outro ponto essencial explicado por Neto foi a educação. O candidato do União Brasil prometeu valorizar os professores, e também as gestões municipais.



“Se eu tiver oportunidade de ser governador, vou criar um prêmio para as prefeituras que melhorarem a educação. Vamos mudar toda a gestão do ensino médio, levar conectividade às nossas escolas e os conceitos de empregabilidade e empreendedorismo. A gente vai olhar a vocação de cada região e levar a qualificação”, declarou o ex-prefeito de Salvador.

Emprego

Sobre a criação de novos empregos, ACM Neto colocou como uma de suas propostas o aumento do crédito para os pequenos produtores rurais e os microempreendedores. Além disso, garantiu que taxistas e motoristas e mototaxistas de aplicativos terão IPVA zero.

Ele também criticou os governos petistas. “A Ford fechou e o governador não fez absolutamente nada. Agora Jerônimo está dizendo que vai resolver o problema do emprego. Quem teve 16 anos para fazer e não fez, querem mais quatro anos? Não dá”.

O candidato do União Brasil também afirmou que focará ainda na melhoria de vida das pessoas mais carentes, tirando ICMS de ao menos 12 produtos da cesta básica. “A nossa prioridade é ajudar aos pobres”, disse, garantindo que não haverá dificuldades orçamentárias por conta da redução do imposto. “Todas as nossas propostas estão calculadas. Precisamos, nesse momento, aliviar para o contribuinte. Quando se quer, quando se tem experiência, quando se tem compromisso, dá para fazer”.

Ele ainda prometeu levar o Programa Morar Melhor, da prefeitura de Salvador, para todo o estado e complementar a renda das mães com o programa Mães da Bahia. “Vou oferecer à Bahia e aos baianos o melhor governo do Brasil”.

‘Absolutamente inacreditável’, diz Neto sobre a ausência de petista

Antes do início da sabatina, ACM Neto, ao lado da candidata a vice Ana Coelho, comentou sobre a ausência do adversário Jerônimo Rodrigues. “[Jerônimo] Entra para a história como o único candidato nessa eleição que está disputando 2º turno que não compareceu a nenhum debate. É algo absolutamente inacreditável”, declarou. “O eleitor julgará domingo a ausência de Jerônimo no debate. Isso vai ter um peso muito importante“.



Neto ainda relatou uma rápida conversa por telefone que teve com o ex-ministro da Cidadania João Roma, candidato derrotado ao governo pelo PL, no primeiro turno. "Acho que João Roma tem a compreensão de que os eleitores que votaram nele no primeiro turno desejam mudança. Querem um futuro diferente para o estado da Bahia e que, por isso mesmo, hoje nos acompanham. Quem votou em João Roma não quer continuidade daqueles que governam nosso estado há 16 anos", afirmou.



No primeiro round da disputa, o ex-ministro obteve 738.311 votos, o que equivale a 9,08% dos válidos. A migração desse contingente é considerada pelo comando da campanha do ex-prefeito de Salvador fundamental para ACM Neto reverter a vantagem aberta por Jerônimo na votação anterior.