Jerônimo garante secretariado técnico e gestão marcada pelo diálogo

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a composição do secretariado da sua gestão será pautada por um perfil técnico, caso seja eleito no próximo domingo (30). Em entrevista à Rádio BandNews FM e a TV Band nesta terça-feira (25), o candidato garantiu que sua gestão será marcada pelo desenvolvimento econômico em parceria com o avanço na área social.

"Para compor o governo, eu tenho que ganhar no dia 30. Nós estamos trabalhando e focados nisso, ter uma boa votação para mim e para o presidente Lula, ser bem eleito neste segundo turno. Nós priorizaremos uma composição com o perfil mais técnico e vamos conversar isso com nossos partidos aliados. Vamos buscar servir o melhor possível a Bahia e todos os baianos. Tem dois ponto que teremos atenção especial que serão: o combate à fome e a geração de emprego e renda. Nós iremos atuar ativamente nesta questão aqui na Bahia, em parceria com o presidente Lula, com os prefeitos, com os movimentos sociais, religiosos, empresários e toda sociedade", afirmou Jerônimo.

O petista ressaltou ainda a força do seu grupo político e enfatizou que seu modo de governar será marcado pelo diálogo constante com os prefeitos, com os secretários e pelo cuidado com todos os municípios da Bahia. Jerônimo garantiu que está confiante com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que está trabalhando para aumentar a vantagem do ex-presidente na Bahia.

"Tem gente que critica falando que eu terceirizo responsabilidades, não é isso e eu vou explicar aqui. Nós temos um time, o nosso time é composto por Lula, Rui, por Jaques Wagner, Otto Alencar, Angelo Coronel, nossos deputados, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. E eu vou ganhar as eleições junto com todo esse time. No meu local de líder, eu vou coordenador, ouvir todos e atuar para garantir o melhor para população baiana.