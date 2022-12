Jerônimo Rodrigues anunciará novos secretários do governo nesta quinta (22)

O governador eleito e diplomado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciará nesta quinta-feira (22) novos nomes que vão compor o secretariado do novo Governo do Estado. A apresentação está marcada para acontecer às 9h no edifício da Desenbahia, na avenida Paralela, em Salvador, onde está funcionando a sede do Governo de Transição.

Na última segunda-feira (19), Jerônimo já havia designado oito nomes e informado que manteria outros três. Ainda há 15 cargos pendentes. Após a reforma administrativa, já aprovada pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado passou a contar com 25 secretarias. O novo anúncio será transmitido ao vivo no perfil oficial de Jerônimo Rodrigues no Instagram.

Primeiros nomes

Na segunda-feira (19), o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou os nomes que vão assumir as secretarias da Educação (SEC), Saúde (Sesab), Fazenda (Sefaz), Relações Institucionais (Serin), Justiça e Diretos Humanos (SJDH), Turismo (Setur), Infraestrutura (Seinfra), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) e Agricultura (Seagri), além da Casa Civil e da Chefia de Gabinete.

Permanecem nos seus respectivos cargos os secretários da Fazenda, Manoel Vitório, das Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do Turismo, Maurício Bacelar. Os oito nomes novos são: Adolpho Loyola, na Chefia de Gabinete; Afonso Florence, na Casa Civil; Roberta Santana, na Saúde; Felipe Freitas, na Justiça e Diretos Humanos; Sérgio Brito, na Infraestrutura; Tum, na Agricultura; Fabya Reis, na Assistência e Desenvolvimento Social; e Adélia Pinheiro, na Educação.