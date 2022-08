Jerônimo Rodrigues e Otto Alencar fazem encontro com prefeitos

Nesta quarta-feira (31), prefeitos e prefeitas das diversas regiões baianas, além de vice-prefeitos e ex-prefeitos estiveram em Salvador, onde participaram de encontro com o candidato ao governo, Jerônimo Rodrigues (PT), e do candidato ao Senado, Otto Alencar (PSD). Os gestores participaram de gravação com os candidatos. A agenda também teve a presença do governador Rui Costa (PT).

Ainda nesta quarta, Jerônimo participa de carreatas e caminhadas em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Litoral Norte. Dias D'Ávila, Mata de São de João e Catu são os destinos desta quarta-feira.