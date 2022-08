O candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, passou nesta quarta-feira (18) pelo Território de Identidade do Irecê. A agenda contemplou as cidades de Barra do Mendes, Ibipeba, Ibititá, Lapão e Irecê, onde um comício iniciado no final da tarde finalizou as visitas à região.

Jerônimo esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Geraldo Jr. (MDB), do candidato ao Senado, Otto Alencar (PSD) e do governador Rui Costa (PT), seu padrinho político.