Jéssica Senra chora ao vivo ao pedir que idosos fiquem em casa

Jéssica Senra emocionou os telespectadores nesta quinta-feira (26). Durante a apresentação do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a jornalista fez um apelo para que os idosos ficassem em casa, por causa da pandemia do novo coronavírus, e acabou indo às lágrimas ao lembrar da avó.

"Faço esse apelo à minha vovó também, que é muito ativa, que está em um momento de angústia dentro de casa. E, para todos os vovôs que nos acompanham, fiquem em casa. Sei que é difícil obedecer ordem de filho e de neto, porque claro né, vocês sabem melhor do que nós o que é bom para vocês, mas, por favor, ouçam o apelo das pessoas que não querem perder vocês, que querem vocês saudáveis, que querem vocês por muito tempo ao nosso lado. Por favor, fiquem em casa", disse a apresentadora, visivelmente emocionada.

"A gente sabe que vai viver um período muito difícil, e é por essas pessoas que a gente segue trabalhando, por essas pessoas que está se isolando. Então colaborem. Quem puder, colabora com a gente. Que a gente quer passar por essa crise da melhor forma possível", continuou a jornalista, já chorando.



Após a mensagem, Thaic Carvalho, que estava no estúdio para falar do trânsito, amparou Jéssica. "Dê uma respirada aí, que eu vou aqui atualizar trazendo notícias positivas".



Veja o vídeo do momento em que Jéssica chora e a repercussão no Twitter: