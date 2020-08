Jessica Senra comemora 2 anos de namoro com foto em Paris: 'Melhores risadas'

A apresentadora da TV Bahia/Globo Jessica Senra, 36 anos, aproveitou a comemoração de dois anos de namoro com o advogado criminalista Daniel Keller, seu noivo, para fazer uma declaração pública neste domingo (16).

Nas redes sociais, a jornalista baiana compartilhou um clique de uma viagem que os dois fizeram juntos para Paris, na França, com a Torre Eiffel ao fundo. "Dois anos de amor, respeito, cumplicidade... e das melhores risadas! Te amo, @prof_danielkeller ! ❤️ #16deAgosto", escreveu a âncora da TV Bahia.

Keller é conhecido por defender a família dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias, mortos em acidente causado pela médica Kátia Vargas em 2013. É também palestrante e professor universitário.

