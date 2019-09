Jéssica Senra defende Tiago Scheuer após críticas sobre 'preguiça' dos baianos

A jornalista Jéssica Senra ficou surpresa ao ver a repercussão negativa após a previsão do tempo no Jornal Nacional deste sábado (7), no qual ela foi a responsável pela apresentação ao lado do acreano Ayres Rocha, em um projeto de comemoração dos 50 anos do programa.

Durante a previsão, Tiago Scheuer disse que "amanhã é dia de preguiça em Salvador", anunciando que o dia será de chuva na capital baiana. Os baianos não gostaram da brincadeira, já que o estado sofre com esse estereótipo há anos.

Nas redes sociais, Jéssica, que chegou a declarar seu amor pelo Esporte Clube Bahia ao vivo, comentou o caso. "Meu povo lindo, preciso defender @xoia. Ele é tão doce e tão gentil, me recebeu tão bem, que duvido que quisesse nos ofender".

A jornalista acrescentou ainda que o termo é usado rotineiramente por Scheuer. "Quem o acompanha sabe que ele sempre fala em preguiça quando tem previsão de chuva em qualquer lugar do Brasil. Sabemos que nosso povo baiano trabalha debaixo de sol e de chuva! Mas, para quem pode, um domingo chuvoso pede uma preguicinha no sofá, não?".

Até a publicação desta matéria, o responsável pela previsão do tempo não havia se pronunciado nas redes sociais sobre o tema.

Foto: Reprodução

Veja a repercussão nas redes sociais: