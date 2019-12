Jéssica Senra entra para o rodízio fixo do Jornal Nacional

A participação da apresentadora Jéssica Senra no Jornal Nacional, em setembro, teve muita repercussão durante as comemorações dos 50 anos da atração. Com bom desempenho na bancada, ela foi escolhida para entrar no rodízio fixo do programa, participando dos plantões do JN.

"Eu tô feliz demais. Um pouco sem acreditar ainda, porque não podia imaginar uma notícia dessa para 2020", diz Jéssica. Será a primeira vez que a Bahia terá um apresentador na equipe de plantonistas do maior jornal do país.

"Tô feliz, tô honrada e agradecida demais à TV Bahia, que confia em mim e no meu trabalho, aos meus colegas e à minha Bahia também, que me apoiou tanto em setembro", diz.

Para Jéssica, esse apoio dos telespectadores baianos quando ela assumiu a bancada ao lado do acreano Ayres Rocha foi essencial. "O quanto a Bahia me abraçou no meu projeto foi fundamental. Hoje sou só gratidão", afirma.

A novidade passa a valer em janeiro de 2020. Além dela, a mineira Aline Aguiar também foi escolhida. "São algumas duplas, ainda não sei como vai ser esse calendário", explica Jéssica.

Relembre a participação de Jéssica no JN

De bege e bem à vontade, a âncora do Bahia Meio Dia (BMD) comandou o maior telejornal do país ao lado do também jornalista Ayres Rocha, do Acre. Na internet, internautas celebraram que a baiana não deixou de lado o sotaque ao anunciar as notícias do 7 de setembro. O alvoroço foi tanto que a hashtag #JessicaSenraNoJN entrou nos Trending Topics, ficando entre os assuntos mais falados do Twitter.

O bom desempenho chamou tanta atenção que o escritor e colunista Chico Barney fez uma espécie de premonição: "Jessica Senra deveria assumir algum programa em rede nacional", tuitou.

Na hora de anunciar o triunfo do Bahia por 2x0 diante do Vasco, em jogo disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a baiana se divertiu. "Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres, no Rio de Janeiro".

Nos bastidores do jornal, ela voltou a brinca rcom Ayres. "Você vu que ele está com as cores da Bahia e do Bahia? E do meu Bahia, que venceu o Vasquinho dele. Ficou triste? Tomou 2x0 dentro de casa".

Na previsão do tempo, ela perguntou ao jornalista Tiago Scheuer: "Oi, Tiago, como é que fica minha Bahia amanhã?", questionou Jéssica. Mas a resposta do jornalista não agradou aos internautas, que questionaram a associação de 'domingo da preguiça' com a Bahia.

A jornalista agradeceu depois, pelas redes sociais, o acolhimento que recebeu no JN. "Nas minhas duas participações no JN, falei da importância da união. De como cada pecinha do nosso país é importante. De como a nossa força está em quando estamos juntos. Porque é exatamente isso que penso. E que vivencio todos os dias. Vale para tudo na nossa vida. Para quem faz televisão, não há outra forma de fazer", escreveu.

Jéssica disse ainda que o sentimento é de gratidão pelos dias vividos na redação do JN. "Sou eternamente grata pela energia de cada um! Cada intenção e cada ação contaram. MUITO OBRIGADA!! E até breve, se Deus quiser", completou.