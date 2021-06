Jessica Senra revela ‘princípio de burnout’ e anuncia volta à TV no dia 28

A apresentadora Jessica Senra, que está de licença da TV Bahia, revelou o motivo do afastamento repentino das telinhas em uma postagem no Instagram (ver abaixo), na tarde desta terça-feira (22). Ao mencionar o alto grau de estresse que o trabalho tem lhe rendido, durante a pandemia, acompanhado de ataques gratuitos nas redes sociais, ela contou que teve um “princípio de burnout”, mas tranquilizou os fãs ao contar que está sendo acompanhada. “Tá tudo certo”, disse ela, que já estará de volta ao Bahia Meio Dia na segunda-feira (28).

A Síndrome de Burnout é um distúrbio de ordem psíquica, de caráter depressivo, que vem precedido de esgotamento físico e mental intenso, muito comum entre profissionais de saúde que atuam durante a pandemia. Para chegar a um estágio semelhante, Jessica revelou o estresse a que ela e outros jornalistas têm sido submetidos, durante a cobertura da crise sanitária.

“Vim aqui dizer que tá tudo bem comigo. Aquele tudo bem no esquema pandemia, né? Tod@s estamos bastante mexid@s, vivendo um luto coletivo de mais de 500 mil vidas perdidas, falta de vacina, crise econômica, crise política, social… é difícil estar bem, ainda que nossa condição individual possa parecer boa”, iniciou.

"Qualquer pessoa com o mínimo de empatia está sentindo profundamente este momento. E cada um tem vivenciado suas próprias questões pessoais e profissionais. No caso dos jornalistas, a pandemia trouxe uma carga de informação enorme, muito trabalho e mais um monte de angústias, preocupações, medos, tristezas… além de ataques gratuitos de pessoas ignorantes que canalizaram suas próprias frustrações pra nós. Nós não somos robôs sem coração que apenas enunciam notícias. Somos pessoas de carne e osso, também vivenciando os inúmeros problemas da pandemia, com parentes e amigos que amamos e não queremos perder, com preocupações das mais diversas, pessoais e coletivas”, listou ela.

Jessica destacou que, para algumas pessoas, todo esse cenário “pode desencadear alguns gatilhos”, quando tocou no seu caso pessoal. “Segunda devo voltar à TV, pra alegria de uns e desespero de outros! Cuidem de vocês. Cuidem dos seus. Cuidem da saúde física e mental. ‘Espalhem amor por onde flor’”, concluiu.

Nas duas últimas semanas, Jessica Senra tem sido substituída no BMD pela colega Camila Marinho. Ela apresentou o telejornal da hora do almoço pela última vez no dia 10 de junho.

Em abril, a apresentadora já havia ficado alguns dias afastada do noticiário. Antes de retornar, explicou que estava tudo bem, mas que precisou "desconectar de tudo essa semana". Na ocasião, já havia citado o estresse da pandemia.

"Trabalho, mestrado, redes sociais... estamos todos e todas vivendo um momento extremamente tenso, estressante e desafiador. Meu trabalho é minha grande paixão, mas sempre foi muito estressante. E a pandemia potencializou isso exponencialmente. Estar mergulhada em notícias desanimadoras e deixar de lado tudo o que me dava prazer e relaxamento tornou tudo mais complicado", escreveu a apresentadora na ocasião.