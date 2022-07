Jesuíta Barbosa é flagrado com ex-namorado após suposto romance com atriz de Pantanal

Os boatos de um possível romance entre Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, atriz de Pantanal, foi passageiro. Após o encerramento das gravações da novela, o famoso foi flagrado com o ex-namorado, Fábio Audi, em clima de romance em um bar do Rio de Janeiro neste fim de semana, segundo o jornal Extra.

O ator estava separado desde o ano passado e esteve no relacionamento com o fotógrafo durante sete anos. No entanto, após a separação, Jesuíta, em entrevista à QG, revelou que estava em um fase "bem hétero", focando na parte da bissexualidade.

Após a declaração, os boatos de que ele estaria ficando com a colega de elenco nos bastidores da novela, ficaram mais fortes, principalmente após a reportagem para o Fantástico.