Jiboia invade condomínio de Salvador para tirar soneca em árvore e assusta moradores

Os moradores do condomínio Enseada da Armação, em Salvador, foram surpreendidos por um visitante inesperado que deu as caras por volta das 20h desta quinta-feira (3): uma jiboia de ao menos um metro de comprimento.

Foi um fuzuê danado quando a cobra apareceu, disse o jornalista Marcos Casé, morador do condomínio que fica no bairro de Armação. "Ontem o susto foi bem grande", disse ele.

Alheia a tudo isso, a cobra não pareceu se assustar com a movimentação de curiosos e tirou uma soneca na árvore - onde ela está até agora.

A Guarda Municipal realizou o resgate do animal por volta das 10h deste sábado. Em contato com os moradores, as autoridades informaram que a aparição de cobras tem sido comum na região de Armação - o que já vinha sendo observado por quem frequenta a região.

"O porteiro disse que recentemente um gato devorado por uma cobra na rua de baixo, mas não sei se é lenda", disse Marcos Casé.