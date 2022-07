Neste fim de semana, duas jiboias foram resgatadas pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal. Uma em um quintal, outra em uma árvore, ambas em áreas residenciais.

Uma das cobras foi resgatada no bairro de Águas Claras e a outra na manhã desta segunda-feira (18), no bairro de Brotas. As cobras medem 1,8m e 3m e pesam 10kg e 25kg, respectivamente.

Os animais serão encaminhados para um Centro de Triagem para Animais Silvestres, de acordo com a Guarda Civil.