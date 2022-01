Jiboias são resgatadas em fio de alta tensão em condomínio na Paralela

Duas jiboias foram resgatadas de um fio de alta tensão, nas imediações do condomínio Lagoa Verde, Paralela, na manhã desse domingo (23). Uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) foi solicitada para realização de resgate de uma serpente que estava em trânsito no fio de alta tensão. Ao chegar no local, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), encontraram duas serpentes, uma no muro, com aproximadamente 1 metro, e outra de aproximadamente 2 metros.

Devido ao contato com os fios de alta tensão, o resgate foi realizado com o auxílio do pessoal da Diretoria de Iluminação Pública, da Semop. Um veterinário do Cetas/Inema, também esteve presente na ação. As serpentes são da espécie Jiboia e foram encaminhadas para o Cetas, onde passarão por avaliação, para em breve serem inseridas numa região de preservação ambiental.