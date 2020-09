J.K. Rowling volta a causar revolta após divulgar loja que vende itens transfóbicos

A autora JK Rowling voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (23). A escritora britânica foi criticada após divulgar uma loja online que tem posicionamento abertamente transfóbico. Na web, os internautas entenderam que a criadora do universo de Harry Potter estaria demonstrando, mais uma vez, que realmente tem preconceito com as pessoas transexuais.

Em um post publicado em seu Twitter pessoal na terça-feira (22), Rowling divulgou a loja Wild Womyn Workshop. A autora publicou a foto de uma camisa que traz a seguinte frase: “Esta bruxa não queima”. Na legenda da publicação, a britânica brincou com o conteúdo e compartilhou o link da empresa. “Às vezes, uma camiseta fala por você… Caso você conheça uma bruxa que gostaria [de uma camisa dessa]”, disse.

Sometimes a T-shirt just speaks to you...



— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 22, 2020

Em um segundo tuíte, JK voltou a promover a loja, aparentemente para evitar que as pessoas continuassem comprando em outros lugares que copiaram o design da Wild Womyn. “Se você é (ou conhece) uma bruxa que deseja uma dessas [camisas], não compre de oportunistas cínicos. Eu ganhei minha camiseta da @Wild_Womyn. #ApoieMulheresNaGestãoDeNegócios”. Quando o perfil da loja agradeceu o compartilhamento de Rowling, ela respondeu dizendo: “Você a projetou, você merece o crédito e o dinheiro”.

Até aí tudo bem. Acontece que, ao acessar o site do empreendimento, o público descobriu a venda de produtos com mensagens preconceituosas - transfóbicas. Uma coleção de adesivos, canecas e broches, por exemplo, inclui itens com as frases: “Transativismo é misoginia”; “Ideologia trans invisibiliza mulheres”; “Notoriamente transfóbica”; “Mulheres trans são homens”. Em sua descrição, a Wild Womyn se identifica como uma loja para quem procura produtos “radfem”, uma vertente do movimento feminista com posicionamentos radicais, entre eles o de não enxergar as mulheres transexuais como “mulheres de verdade”.

Adesivos reproduzem preconceitos com pessoas trans (Reprodução) Caneca da loja assume “Notoriamente Transfóbica” (Reprodução) Broche dizendo “Mulheres Trans são homens” (Reprodução)

Nas redes sociais, os internautas não gostaram de ver a escritora promovendo uma loja que tenha esses produtos em seu catálogo. “Fica até difícil te apoiar assim, né, JK Rowling?”, lamentou um rapaz. “Cara, HP é uma obra maravilhosa, porém a p*rra da autora é uma filha da p*ta que estragou tudo por conta de comentários preconceituosos. Que ódio, mano”, revoltou-se uma jovem.

“Parem de dar palco pra essa mulher. Ela tá promovendo transfobia e o pessoal dando mais engajamento para essa doida. Bloqueia ela. Ignora que ela volta pro buraco de onde saiu”, aconselhou um terceiro perfil. A escritora não se pronunciou a respeito do caso.

Histórico polêmico

Essa não é a primeira vez que a autora de Harry Potter apoia ideias transfóbicas. Tudo começou em junho (6), quando ela comentou sobre um artigo de um site, intitulado “Criando um mundo pós-Covid-19 mais igualitário para pessoas que menstruam”. “‘Pessoas que menstruam’. Tenho certeza que costumava existir uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude. Wumbem? Wimpund? Woomud? (nota da tradução: variações propositais da palavra ‘woman’, que significa mulher em inglês)“, escreveu Rowling, em seu Twitter.

Muitos internautas se incomodaram com a publicação feita pela escritora, confundindo sexo com gênero, e pontuaram que homens transsexuais e pessoas não-binárias também podem menstruar. Após a repercussão, J.K. criticou a distinção entre os conceitos.

“Se o sexo não é real, então não existe atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas excluir o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade”, declarou.

A escritora disse ser empática às mulheres trans, mas insistiu na ideia de que o sexo biológico de alguém estaria ligado ao gênero. “A ideia de que mulheres como eu, que são empáticas por pessoas trans há décadas, se identificando porque elas [mulheres trans] são vulneráveis da mesma maneira que as mulheres [cis] – ou seja, à violência masculina -, ‘odeiam’ pessoas trans porque acham que o sexo é real e viveram as consequências – é um absurdo”, disparou.

“Eu respeito o direito de todas as pessoas trans a viver da forma que for autêntica e confortável para elas. Eu marcharia em protestos com vocês caso fossem discriminadas por serem pessoas trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi podada por ser uma mulher. Eu não acredito que dizer isso seja propagar ódio”, finalizou.

A autora de “Harry Potter” chegou a ter seu posicionamento repudiado por atores do universo que ela criou, como Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne e Evanna Lynch.

Mas a polêmica não acabou aí. No início deste mês, JK Rowling causou lançou o livro “Troubled Blood”, sob o pseudônimo de Robert Galbraith. A quinta obra do best-seller que envolve o personagem Cormoran Strike acompanha mais um dos casos do detetive, que dessa vez investiga um homem cis que, por vezes, se veste de mulher para cometer feminicídios.

Em uma dura resenha, o jornalista Jake Kerridge, do jornal britânico “The Telegraph”, declarou que o exemplar possui uma “subtrama de fazer os críticos de Rowling fumegarem de raiva”. Segundo o colunista, o mote da história parece se resumir na seguinte mensagem: “Nunca confie num homem de vestido”.

Além da trama de gosto duvidoso, o codinome utilizado por J.K. para publicar a obra também chocou o público. Segundo o jornal Independent UK, o verdadeiro Robert Galbraith Heat foi um psiquiatra que viveu de 1915 a 1999, e dedicou sua vida a experimentos bárbaros de conversão sexual, popularmente conhecidos como “cura gay”.