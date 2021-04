João Acaiabe, o Tio Barnabé, morre vítima da covid-19

O ator João Acaiabe, de 76 anos, conhecido pelo papel de Tio Barnabé no Sítio do Picapau Amarelo, morreu vítima da covid-19, na madrugada desta quinta-feira (1). Ele estava internado no Hospital Prevent Senior, em São Paulo, tratando o vírus desde o dia 15 de março.

João ganhou destaque na televisão por viver personagens como Tio Barnabé no Sítio do Picapau Amarelo entre os anos de 2001 e 2006, exibido pela rede Globo e também o Seu Pimpinonni na nova versão da telenovela Uma Rosa com Amor, além do Chefe Chico no remake de Chiquititas exibido entre os anos de 2013 e 2015. O ator também tem longa carreira no cinema. Seu trabalho mais recente foi dando voz ao Rafiki na versão live action de O Rei Leão.

Recentemente, o ator tinha revelado que estava vivendo um situação financeira complicada por causa dos trabalhos que caíram com a pandemia do coronavírus. Ele teve uma queda de 80% em sua renda. "Eu sou contator de histórias e agora é de uma importância incrível pra mim. Eu sou ator, meu setor vai demorar o maior tempo pra voltar e eu também não quero expor as pessoas", explica.

A atriz Vanessa Goulartt usou suas redes sociais para prestar uma homenagem a ele: "Acaiabe, que você tenha uma passagem iluminada, que a sua doçura fique como exemplo para todos nós. Você me mandava mensagens diariamente para saber da minha avó, quando íamos imaginar que você também seria levado por esse vírus cruel. Te desejo toda luz e todo amor, e para os que me leem não duvidem nem por um minuto do poder devastador dessa pandemia. Protejam-se, pensem em si, pensem em todos... Que Deus nos proteja", escreveu na publicação.