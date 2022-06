João Burse chega em Salvador e comanda primeiro treino no Vitória

De técnico novo, o Vitória iniciou nesta segunda-feira (20) a preparação para enfrentar o Altos no próximo sábado (25), às 19h, pela 12ª rodada da Série C. João Burse foi anunciado como substituto de Fabiano Soares no comando do Leão, após a derrota por 1x0 contra o Botafogo-SP, e será apresentado oficialmente nesta terça (21) pela manhã.

João Burse chega à sua segunda passagem pelo Vitória com a missão de livrar o time do rebaixamento para a Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de duas vitórias seguidas, na 7ª e 8ª rodadas, e de se aproximar do G8, o Leão voltou a desperdiçar pontos e hoje está a apenas um de entrar no Z4 da competição. Faltando oito partidas para o fim da primeira fase, o rubro-negro precisa ter uma sequência positiva daqui em diante.

Em busca dessa reviravolta, Burse desembarcou em Salvador segunda à tarde e foi direto para o CT Manoel Pontes Tanajura, onde foi apresentado aos jogadores pelo diretor Rodrigo Pastana e comandou seu primeiro treino. Além de uma conversa com o elenco, Burse orientou atividades táticas e observou o treinamento coletivo dos atletas reservas, que contou com a presença de jogadores do time sub-20.

Em sua estreia, no duelo fora de casa contra o Altos, Burse não contará com o meia Dionísio, mas terá o retorno dos cinco atletas que ficaram de fora da partida de domingo por causa de suspensão. Alemão e Mateus Moraes retornam na defesa, enquanto Léo Gomes, João Pedro e Eduardo ficam livres para compor o meio-campo.

O elenco que o técnico tem em mãos sofre com instabilidades durante as partidas, como aconteceu diante do Botafogo-SP. A falta de precisão do ataque, que até gera chances ofensivas e vê em Rafinha a principal arma para balançar a rede, resulta em somente nove gols marcados em 11 jogos.

No entanto, embora só para a posição de centroavante o elenco conte com Roberto, Dinei, Tréllez e o recém-contratado Rodrigão, Burse terá o desafio de ser certeiro na escolha, pois faltam menos de dois meses para o fim da primeira fase, no dia 14 de agosto.

Veja parte do treinamento de João Burse com o elenco