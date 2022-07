João Burse pode repetir a escalação do Vitória pela primeira vez

João Burse tem a chance de repetir a escalação do Vitória pela primeira vez desde que chegou à Toca do Leão. Só depende dele. Sem problemas de suspensão ou contusão entre os titulares no triunfo contra o São José-RS, o treinador rubro-negro poderá manter o onze inicial diante do Paysandu, domingo (17), às 16h, no Barradão.

Invicto após empate sem gols com Altos e vitórias contra Figueirense e São José-RS, o técnico tem a possibilidade de dar ritmo a um time que vem mostrando resultado e poder de reação na reta final da fase classificatória da Série C do Brasileiro.

O Leão tem 18 pontos, está em 12º lugar e tem a chance de entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que avançam no torneio para brigar pelo acesso à Série B. O adversário paraense ostenta a vice-liderança com os mesmos 26 pontos do líder Mirassol, que tem uma partida a menos e um triunfo a mais.

Após o jogo contra o Altos, João Burse fez três modificações no time para enfrentar o Figueirense. Na lateral esquerda, Guilherme Lazaroni ganhou a vaga de Sánchez. No meio-campo, Dionísio voltou de suspensão e Alan Pedro virou opção no banco de reservas. No ataque, Luidy foi escolhido para o lugar de Gabriel Santiago.

Na sequência, para o jogo diante do São José-RS, João Burse promoveu duas alterações, ambas por obrigação. Machucados, o goleiro Lucas Arcanjo e o centroavante Rodrigão foram substituídos por Dalton e Santiago Tréllez, respectivamente.

Dalton será mantido entre os titulares daqui pra frente porque Lucas Arcanjo precisará passar por cirurgia e está fora da Série C. Tréllez desencantou, estreou a rede na competição, garantiu a vitória contra a equipe gaúcha e vai ganhar nova chance, inclusive porque Rodrigão ainda está na fase de transição após se recuperar da contusão na coxa.

Como o novo julgamento de Eduardo ainda não foi agendado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia segue no time por causa do efeito suspensivo conquistado pelo jurídico do Vitória. O jogador foi punido com seis jogos de suspensão por se envolver em uma briga com atletas do Atlético-CE na 10ª rodada da competição.

O Vitória deve entrar em campo diante do Paysandu com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Rafinha, Tréllez e Luidy.

Confira as escalações do Vitória nos três jogos comandados por João Burse:

Altos 0x0 Vitória - 12ª rodada - Lindolfo Monteiro, em Teresina

Lucas Arcanjo, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Eduardo (João Pedro) e Alan Pedro (Luidy); Gabriel Santiago (Roberto), Rodrigão e Rafinha (Foguinho).

Vitória 2x0 Figueirense - 13ª rodada - Barradão

Lucas Arcanjo, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni (Sanchez); Léo Gomes (João Pedro), Dionísio e Eduardo; Luidy (Tréllez), Rodrigão (Roberto) e Rafinha (Alan Pedro).

São José-RS 1x2 Vitória - 14ª rodada - Passo d'Areia, em Porto Alegre

Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio (João Pedro) e Eduardo (Ewerton Páscoa); Luidy (Roberto), Tréllez e Rafinha (Gabriel Santiago).