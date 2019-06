João de Deus deixa hospital de volta para cadeia

O médium João de Deus, 77, deixou, no início da tarde desta quinta-feira (6), Instituto Neurológico de Goiânia, onde estava internado, e retornou ao ao Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com o G1, ele saiu do hospital em uma cadeira de rodas e entrou no porta-malas de um carro do Sistema Prisional.

João de Deus é acusado de abusos sexuais, falsidade ideológica, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de testemunhas. O acusado nega todas as acusações.

A transferência foi determinada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), durante análise de dois habeas corpus impetrados pela defesa. João de Deus ficou internado mais de dois meses para tratar um aneurisma no abdômen.