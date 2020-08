João Dória, governador de São Paulo, testa positivo para covid-19

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), testou positivo para covid-19. A informação foi revelada por ele em vídeo publicado no Twitter.

"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", afirmou o governador.

Esse foi o sexto teste realizado por Dória, que aproveitou a oportunidade para defender o isolamento social.

Aproveito para pedir que você aí de casa para manter o protocolo e ficar em segurança. A vacina vai chegar e tudo isso vai passar. Até lá, precisamos seguir as recomendações dos especialistas.

Dória é o 11º governador a testar positivo para a doença. Antes dele se infectaram Renan Filho (MDB), de Alagoas; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo; Mauro Mendes (DEM), Mato Grosso; Helder Barbalho (MDB), do Pará; Paulo Câmara (PSB), do Pernambuco; Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul; Antonio Denarium, de Roraima; Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina; e Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe.