João Gomes compartilha pedido surreal de fã: 'Um filho seu'

A vida de cantor não é fácil, mas a situação para João Gomes, nova voz jovem do piseiro, tem sido uma caixinha de surpresa. Isso porque, nas redes sociais, o arista compartilhou nos stories do Instagram uma interação que teve com uma fã.

A moça, que não teve medo de se expor, fez um comentário bastante saidinho, deixando o 'rei do piseiro' chocado com a atitude certeira da moça. "João, meu namorado é muito seu fã, me come pra eu dar um filho seu de presente pra ele" dizia a mensagem.

João, com todo o seu histórico nordestino, colocou apenas uma única palavra que deu para resumir seu espanto: 'Oxe'. A interação entre o cantor e a fã viralizou na web, causando diversão entre os seguidores.



(Foto: Reprodução / Redes Sociais)