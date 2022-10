João Gomes presenteia mãe com uma casa: 'Para agradecer por tudo'

O cantor João Gomes surpreendeu a mãe, Jordânia Gomes, ao dar de presente a ela uma casa. Através das redes sociais, ele publicou um vídeo onde primeiro fez uma pegadinha com a mãe para, depois, divulgar a novidade.

João afirmou, após pregar a peça na mãe, que o presente era uma forma de "agradecer por tudo que já fez por mim nessa vida". "Pra quando eu voltar pra casa, poder comer sua comidinha e a senhora receber quem a senhora quiser e a gente poder se abraçar com muito mais alegria. É simples, mas é de coração, porque a senhora merece, porque eu te amo muito", dedicou.

O vídeo da pegadinha começa com um amigo do cantor que aparece em um carro com Jordânia. Ele inicia afirmando que João foi expulso do apartamento em que morava após dar uma festa. A mãe do cantor chora ao receber a notícia e diz que pediu para que ele não fizesse esse tipo de coisa, já que havia pessoas idosas no condomínio e que gostavam dele.

Ela descobre que se tratava de uma brincadeira porque, enquanto contava a falsa notícia, o amigo de João estava levando Jordânia para conhecer a nova casa. Ao chegar na residência, Jordânia se emocionou e conferiu diversas fotografia com o filho, além de assistir a um vídeo gravado por ele.

Confira o vídeo: