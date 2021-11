João Isidório: Rui decreta luto oficial de 3 dias após morte do deputado

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), decretou luto oficial de três dias em homenagem ao deputado estadual João Isidório, que morreu afogado nesta quinta-feira (11). O parlamentar teve um mal súbito enquanto nadava em Madre de Deus.

"A Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química. A morte do deputado estadual João Isidório é mais uma perda precoce, que nos entristece profundamente. Meus sentimentos ao deputado federal Pastor Sargento Isidório. Nenhum pai deveria perder o filho, é muito triste... Que Deus conforte Isidório e toda sua família neste momento de imensa dor. Em sinal de pesar, está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias", escreveu o governador nas redes sociais.

João Isidório, que era filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório, chegou a ser resgatado pelo Samu e levado para um hospital em Madre de Deus, onde a morte foi confirmada.

O deputado tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato. Nas eleições de 2018, ele foi o deputado estadual mais votado da Bahia, com mais de 110 mil votos.