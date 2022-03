João Leão entrega carta de exoneração a Rui Costa após racha entre PP e PT

João Leão (PP) entregou nesta segunda-feira (14) uma carta onde pediu ao governador Rui Costa (PT) a exoneração do cargo de secretário do Planejamento da Bahia, que o pepista acumulava concomitantemente ao de vice-governador.

A decisão de deixar o posto ocorreu após a oficialização da saída do PP da base governista causada por desentendimentos na formação da chapa para as eleições estaduais de 2022.

"Nesses anos de trabalho conjunto, dei o melhor de mim, sempre atento ao interesse público, com ética e dedicação. Despeço-me, agradecendo a convivência respeitosa que gerou laços de amizade", disse Leão na carta.

Leia a carta completa:

Além de Leão, outros pepistas também entregaram os cargos: Nelson Leal, antigo secretário de Desenvolvimento Econômico, e Leonardo Goés, que era o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento.

Entenda

O racha entre PP e PT ocorreu por divergências na formação da chapa governista ao governo do estado. O desejo de João Leão era que Rui Costa deixasse o cargo de governador para concorrer ao senado, o que transformaria o pepista em governador por nove meses.

No entanto, Rui recuou do desejo de concorrer ao senado e vai ficar no cargo até o fim do mandato.

Sem acerto, o PP decidiu abandonar a base aliada e já negocia com a oposição para integrar a chapa que deve ser capitaneada por ACM Neto, como revelou Bruno Reis.