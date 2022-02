João Pedro comemora entrada do Vitória no G4 do Baiano: 'Importante para a sequência do campeonato'

O triunfo por 1x0 contra o Conquista, na tarde deste domingo (13), no estádio Lomanto Júnior, trouxe uma dose de tranquilidade para o Vitória na tabela de classificação do Campeonato Baiano. O resultado da 5ª rodada fez com que o Leão pulasse da 6ª para a 4ª posição no estadual, agora com oito pontos somados.

Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais e o rubro-negro ficou de fora delas nas três últimas edições.

A nova posição na tabela foi comemorada pelo volante João Pedro na saída de campo após o apito final. "Foi uma vitória muito importante para a sequência do campeonato. Agora entramos no G4 e é daí para melhor. Sabemos que ainda têm muitos jogos, estamos muito longe ainda do que almejamos, mas foi muito importante", avaliou o jogador, que é titular absoluto com o técnico Dado Cavalcanti.

Apesar do triunfo, João Pedro admitiu que o Vitória foi pressionado pelo Bode. "No final tomamos uma pressão, mas trabalhamos pra isso, para qualquer situação que acontecer no jogo a gente estar preparado", completou o volante.

João Pedro e todos os jogadores relacionados para o jogo contra o Conquista ganharão folga na segunda-feira (14) e se reapresentarão na Toca do Leão na terça-feira (15). Substituído no decorrer do jogo, o lateral Iury tem suspeita de torção no joelho esquerdo e será reavaliado.

Na próxima rodada do Baiano, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, em data e horário a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol.