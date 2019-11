João Pedro e Guerra desfalcam o Bahia contra o Atlético-MG

Há oito rodadas sem vencer, o Bahia voltará a entrar em campo desfalcado no próximo compromisso do Brasileirão. O lateral direito João Pedro e o meia Guerra levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo contra o Atlético-MG, quarta-feira (27), às 21h, na Fonte Nova.

Após duas rodadas entre os reservas, Nino Paraíba reassumirá a lateral direita. O técnico Roger Machado não precisará encontrar um substituto para Guerra, já que ele começou no banco na derrota por 4x3 para o Goiás, no último domingo (24), no estádio Serra Dourada.

Contra a equipe goiana, o meio-campo tricolor foi formado por Gregore, Ronaldo e Lucca. Suspenso, o volante Flávio não pôde atuar, mas volta a ficar à disposição para o jogo contra o Atlético-MG. Já Artur e Marco Antônio seguem como dúvida. O primeiro está com dor muscular e o segundo com um incômodo no pé.

A delegação do Bahia retornou de Goiânia na manhã desta segunda-feira (25). Os jogadores se reapresentarão no Fazendão na terça-feira (26) à tarde, quando farão o único treino visando a partida contra a equipe mineira.

Com 44 pontos, o Bahia é o 10º colocado da tabela de classificação da Série A. O Galo soma 41 pontos e está em 13º lugar.