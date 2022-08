João Santana tem AVC e está na UTI de hospital em SP

O marqueteiro João Santana sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e foi internado na terça-feira (9), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele está atuando como marqueteiro da campanha do candidato à Presidência da República do PDT, Ciro Gomes.

De acordo com o boletim médico do hospital, o jornalista está estável, e em observação na unidade de terapia intensiva (UTI). O baiano está sob os cuidados das equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dr. Ayrton Massaro, ainda sem previsão de alta hospitalar.

O candidato publicou, nas redes, um vídeo enviado do hospital para ele, em que Santana faz um aceno à viagem de Ciro para a Bahia, marcada para esta quarta (10).

"Estou aqui me recuperando e já escrevendo poesias. E como sei que vocês vão amanhã para a Bahia, mandem orações e boas vibrações para mim. Quero que vocês digam aos meus amigos do Mercado Modelo, de roda de samba e capoeira, que breve estou lá, jogando capoeira com eles, como sempre", diz.