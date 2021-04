Joaquim Barbosa articula oposição para tirar Bolsonaro da presidência em 2022

Desde que se aposentou do Supremo Tribunal Federal, em 2014, Joaquim Barbosa mergulhou no mundo político. Filiado ao PSB desde 2018, ano em que cogitou sair candidato à presidência, ele agora articula nos bastidores seu apoio para a disputa de 2022. Segundo o Uol, a prioridade é clara: tirar Jair Bolsonaro do poder.

Barbosa tem sido um crítico ferrenho do atual governo. O jurista avalia apresentar seu nome para fortalecer a esquerda e derrubar o atual presidente nas urnas. Para isso, ele não descarta apoiar Lula, mesmo avaliando que dificilmente o petista será candidato.

Se candidatar, por ora, está fora dos planos, porém não é algo descartado. Uma decisão, porém, já foi tomada: se não for cabeça de chapa, não será vice de ninguém.