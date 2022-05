Joca Guanaes entrevista a atriz, apresentadora e empresária Carolina Ferraz no Segundou

"Não se perder ao longo de tudo é o mais interessante", disse Carolina Ferraz durante o bate papo com Joca Guanaes no Segundou desta semana. Uma das artistas mais queridas do Brasil, ela conversou com o publicitário e consultor no programa semanal transmitido ao vivo no perfil do Jornal CORREIO no Instagram. No decorrer de uma hora, a convidada contou que não ter medo de experimentar e compartilhar suas experiências com seu público.

Uma das principais modelos de sua geração, atriz reconhecida e com carreira consolidada há muitos anos, desde julho de 2020, Carolina se dedica ao comando do Domingo Espetacular, na Record, programa que apresenta ao lado de Edu Ribeiro. Mesmo trilhando uma trajetória de sucesso à frente da atração, não descarta o retorno aos palcos e um possível papel no cinema. "Tem tantas coisas que quero fazer ainda, tantas peças que quero montar", disse.

Carolina também é chef de cozinha, autora de três livros sobre o tema, entre outras iniciativas na área. Empreendedora, uniu-se à filha mais velha, a matemática e economista Valentina Cohen, para lançar um projeto inovador e totalmente conectado com o mundo atual: uma marca de marca de home & lifestyle. Nasceu assim, em novembro do ano passado, a CIMPLES by Carolina Ferraz, projeto que vai muito além da criação de produtos e que une bem-estar, estilo de vida, autoconhecimento e uma pitada generosa de amor.

Confira a entrevista na íntegra: