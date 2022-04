Joca Guanaes entrevista Luiza Possi no Segundou

O Segundou desta semana recebeu uma das vozes mais marcantes da música brasileira. E nem parece que já se passaram 20 anos desde que a escutamos ela pela primeira vez. Luiza Possi foi a convidada de Joca Guanaes no programa dessa segunda-feira (18) e chegou em um momento muito especial: de retorno aos palcos ao lado de sua mãe, Zizi Possi; de celebração dessas duas décadas de trajetória musical; e de maternidade: ela é mãe dos pequenos Lucca, de dois anos, e Matteo, de cinco meses.

Luiza Possi começou a carreira como cantora em 2002, quando lançou “Eu Sou Assim”. A música que deu nome ao álbum foi trilha sonora da novela “Mulheres Apaixonadas”, da TV Globo. A canção “Dias Iguais” também figurou nas paradas das principais rádios do Brasil.

Em 2006, outro CD, de nome “Escuta”, conquistou a crítica musical e teve a faixa “Seu Nome" como a mais tocada nas rádios de MPB daquele ano. A turnê do álbum rendeu seu primeiro CD e DVD ao vivo, lançados em 2007. Com esse trabalho, Luiza foi indicada pela primeira vez ao Grammy Latino, nas categorias Melhor Artista Revelação, Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Neste momento, ela já havia conquistado troféus importantes como os de Cantora Revelação do Prêmio Multishow 2003; e de Melhor Cantora – Voto Popular, do Prêmio Tim de Música, recebido em 2006.

Luiza seguiu trilhando seu caminho e hoje, aos 37 anos, já lançou nove álbuns e quatro singles. O trabalho mais recente, de 2020, recebeu o nome de “Submersos” e traz a cantora dividindo os vocais com De Maria. São 10 faixas, todas de autoria dela e do cantor.

Além da música, Luiza Possi já mostrou sua versatilidade apresentando programas, como o Jovens Tardes, Ídolos, The Voice Brasil e The Voice EUA, e entrevistando grandes personalidades da música brasileira, como Djavan e Alceu Valença.

Ela também foi uma das finalistas do quadro “Show dos Famosos”, e em 2020 participou da “Dança dos Famosos”, do Domingão do Faustão. No teatro, fez sua estreia como atriz no musical “Divas” e brilhou nos palcos com o espetáculo “Who's Bad?”, uma homenagem ao rei do pop, Michael Jackson.

Seu retorno aos palcos baianos se dará em 1º de maio, quando se apresenta ao lado da mãe, Zizi Possi, no Teatro Castro Alves.

Confira a entrevista: