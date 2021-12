Joca Guanaes entrevista o artista plástico Gilberto Salvador no Segundou

Foram quase dois meses de Segundou dedicados à falar sobre as artes plásticas no Brasil. Nesse tempo, público pôde conhecer mais sobre o trabalho de profissionais comprometidos com este universo tão rico e em constante evolução.

Nesta segunda-feira (20), fechando a programação, o publicitário e consultor Joca Guanaes recebeu um profissional que coleciona vocações. Gilberto Salvador é pintor, desenhista, professor, gravador, arquiteto paisagista e urbanista. São tantas, que prefere se definir como um artista plástico. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo (FAU/USP), mais tarde voltou à casa como professor. Ainda assim, nunca deixou de se dedicar à pintura e ao desenho.

A primeira vez em que expôs individualmente foi em 1965, na Galeria de Arte do Teatro de Arena – um dos baluartes do movimento modernista, retrato da grande transformação que a década de 60 provocou no cenário artístico brasileiro. Entre suas principais mostras individuais destacam-se duas exposições no Masp, em 1985 e 1995. Gilberto participou também de várias edições da Bienal Internacional de São Paulo.

Os contornos de suas obras confluem com o próprio território da cidade de São Paulo, onde nasceu. Se você já passou pela estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na Linha Azul do metrô de São Paulo, deve ter se deparado com uma obra gilbertiana. No jardim da estação, perto das escadas, está lá, imponente, a escultura Voo de Xangô, uma espécie de bola vermelha com placas amarelas que lembram hélices, instalada em 1999, mesmo ano em que passou a presidir a Fundação que leva seu nome.

Saiba mais sobre Gilberto Salvador conferindo a entrevista com Joca Guanaes:

Na semana que vem, a entrevista será com o astrólogo Gregório Queiroz e no dia 3 com o numerólogo e terapeuta floral Carlos Talis Auskaps.