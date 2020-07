Joca Guanaes estreia live e entrevista jogador Daniel Alves no Instagram do CORREIO

Do outro lado da linha, Joca Guanaes mostra logo no início da conversa que é um cara bom de papo. É exatamente o que o publicitário baiano vai passar a fazer todas as segundas-feiras, às 19h, a partir de hoje, pelo Instagram do CORREIO (@correio24horas), sempre conversando com pessoas que inspiram. Para estrear o programa e a semana com o pé direito, o bate-papo desta segunda (13) é com um outro baiano que também ganhou o mundo, só que nos campos de futebol. Daniel Alves, jogador do São Paulo, que já vestiu camisas de algumas das maiores equipes do planeta e é um colecionador de títulos, é o convidado de estreia da live #segundou. E para que ninguém esqueça de colocar na agenda de todas as segundas-feiras a live de Joca Guanaes no CORREIO, na semana que vem, dia 20, já está confirmada a presença do médico Drauzio Varella e na semana seguinte, dia 27, Luiza Brunet.

Qual é a sua expectativa para a live?

Eu estou muito feliz porque eu sou baiano. Moro em São Paulo há muito tempo, mas minhas férias e o carnaval é sempre na Bahia. Eu fico feliz porque é a primeira vez nos últimos dez anos em que eu tenho a possibilidade de fazer um projeto com a Bahia. E principalmente com o CORREIO. É algo que eu queria fazer já há muito tempo.

Quem vai ser o seu primeiro entrevistado?

Vamos começar falando com o Daniel Alves, que também é baiano, nascido em Juazeiro e é um dos jogadores de futebol com mais títulos no mundo. Estamos falando de alguém que tem 40 títulos. Depois vai ter o doutor Drauzio e depois a Luiza Brunet.

Qual o critério para a escolha deles?

São pessoas que vieram de baixo e que venceram. Além dessas pessoas terem vencido dentro das suas carreiras, elas têm um propósito de vida. São pessoas que além de acreditarem nos seus sonhos, elas acreditaram e ajudaram a construir um mundo melhor.

Você está estreando essa programação em um momento de pandemia. Qual a mensagem que você quer passar?

Neste momento de pandemia, de dificuldades para todos nós, eu acredito que é fundamental que acreditemos em nós mesmos e que é importante também que sejamos capazes de inspirar as pessoas a acreditar nelas mesmas. Nós precisamos ter muita resiliência. E eu acho que essas pessoas que nós iremos levar podem trazer inspiração. Veja esta palavra, é a junção de inspira mais ação. Estamos falando de gente que não tinha condições nenhuma, mas que conseguiram chegar lá porque lutaram e persistiram.

Como você acredita que iremos passar por este momento?

Eu acho que o mais importante é que não nos falte energia, coragem para se jogar e enfrentar os desafios. A superação deste cenário que estamos vivendo, vai exigir de nós coragem, ciência e muita atitude. É por isso que a nossa ideia com essas lives é a de trazer pessoas que sejam inspiração, que estimule quem nos assistir a ter uma atitude positiva. Queremos que tenha muito conteúdo, que tenha diversão, porque as histórias são legais de ouvir, porém o mais importante de tudo é que tragamos pessoas que nos deem ânimo para lutar neste momento desta pandemia que assola o Brasil e o mundo. Essa será a nossa primeira temporada, a gente tem algumas ideias relacionadas ao assinante do CORREIO, mas isso vai ser divulgado melhor no momento apropriado.